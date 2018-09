Das Opfer wohnte laut Polizei in dem Gebäude. Weitere Details nannten die Beamten nicht. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, soll die Leiche des Mannes an diesem Freitag obduziert werden. Ein Gerichtsmediziner hatte den Toten bereits in einer ersten Bestandsaufnahme am Tatort untersucht.