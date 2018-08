Obdachlosigkeit in München Illegales Lager am Georg-Brauchle-Ring: Das ist der Stand

In dem Lager am Georg-Brauchle-Ring hielten sich vor allem obdachlose Männer und Frauen rumänischer Herkunft auf, die dort in mehreren Zelten leben. Laut den Meldungen, die bei der Arbeitsgruppe eingegangen seien, wurde an dem Lagerplatz auch eine für derartige Plätze übliche Vermüllung vorgefunden. Solche städtischen Flächen würden jeweils von den mit dem Unterhalt betrauten Dienststellen der Stadt kontrolliert. Standorte, die eindeutig verlassen sind, sowie Unrat, werden bei den Unterhalts- und Pflegemaßnahmen beseitigt. Werden bewohnte Camps entdeckt, leite die Arbeitsgruppe weitere Schritte ein, bis hin zur Räumung.