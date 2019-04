Ein solches Anschlussticket für die Zeitkarten ermöglicht einen Ticketkauf für eine einzelne Fahrt "unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Zeitkartenringe". Darüber hinaus könne eine Zeitkarte mit Einzelkarten, Streifenkarten oder Tageskarten kombiniert werden. "Diese Tickets können bereits bei Fahrtantritt - und müssen spätestens an der letzten Station des Geltungsbereichs der IsarCard - entwertet werden."

Achtung beim Anschlussticket-Kauf auf dem Smartphone: Hier kann man die einzelnen Ringe auswählen. Wer in den dritten Ring fahren will, sollte aber nicht den Geltungsbereich "3 Ringe" auswählen. So kauft man sich nämlich gleich drei Ringe zusätzlich zu der eigenen Karte. Das ist zwar nicht unbedingt falsch, aber zu viel und auch teurer.

Wer seine Wochen- oder die Monatskarte (die Isarcard) nicht dabei hat und kontrolliert wird

Wer seine Karte nicht dabei hat bei der Kontrolle hat leider Pech gehabt, wenn es sich um ein übertragbares Abo handelt. Das wird behandelt wie Schwarzfahren, sprich die 60 Euro sind fällig. Auch bei den neuen Tickets im Scheckkarten-Format ändert sich daran nichts. Eine MVV-Sprecherin bittet in solchen Fällen um Verständnis. Denn: Eine übertragbare Karte könnte ja zur selben Zeit von einer anderen Person genutzt werden.

Günstiger davon kommt, wer ein persönliches (Jahres)-Abo hat, aber ohne Ticket kontrolliert wird

Die personalisierten Karten kann man bei der entsprechenden Beanstandungsstelle (bei der MVG sind das die Kundencenter am Marienplatz und am Hauptbahnhof) nach der Kontrolle nachreichen. Kostenpunkt: Durch die nachträgliche Vorlage "ermäßigt sich das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro auf 7 Euro", wie es bei der S-Bahn etwas umständlich heißt. Bei der MVG beträgt die Bearbeitungsgebühr unterdessen fünf Euro.

Isarcard: Obacht, wer zu früh oder zu spät dran ist

Zum Beispiel beim Ticket, das jeden Tag ab 9 Uhr in der Früh gilt. Wer früher dran ist, hat kein gültiges Ticket, wenn er kontrolliert wird. Das Problem: Bei den verschiedenen Isarcard-Angeboten verliert man schnell mal den Überblick. Zur Erklärung: Es gibt die IsarCard, die IsarCard9Uhr (für alle, die nicht zur Hauptverkehrszeit unterwegs sein müssen; gilt täglich ab 9 Uhr), die IsarCard60 (für Senioren ab 60 Jahren; Sperrzeit zwischen 6 und 9 Uhr) sowie eine IsarCardS (für Besitzer des München- bzw. LandkreisPasses).

So lange gelten die Wochen- und Monatskarten wirklich

Eine MVV- Wochenkarte gilt übrigens an sieben aufeinanderfolgenden Tagen - und über den letzten Geltungstag hinaus bis 12 Uhr des nächsten Tages. Beispiel: Kauft der Kunde am Mittwoch seine Wochenkarte, gilt diese bis Mittwoch 12 Uhr der folgenden Woche.

Ähnlich ist es bei der Monatskarte - sie gilt einen Monat lang und über den letzten Geltungstag hinaus bis 12 Uhr des nächsten Tages. Beispiel: Wird die Monatskarte am 11. eines Monats erworben, gilt sie also bis zum 11. des folgenden Monats 12 Uhr.

Wie sieht es im Zweifel aus mit der Kulanz?

Eine Bahn-Sprecherin erklärt das Prozedere: "Der Prüfer" - sprich der Kontrolleur - könne "nur nach den Fakten beurteilen". Wenn jemand mit einer Entscheidung nicht einverstanden sei, habe er jedoch die Möglichkeit, bei der Deutschen Bahn Einspruch einzulegen. Dort gibt es die DB-Fahrpreisnacherhebungsstelle zu, an die sich Fahrgäste beispielsweise zur Reklamation hinwenden können.

Ähnlich argumentiert MVG-Sprecher Matthias Korte, der um Verständnis bittet: "Der Kontrolleur stellt fest, ob der Fahrgast zum Zeitpunkt ein gültiges Ticket hat oder nicht." Im Nachhinein gebe es die Möglichkeit, sich bei der MVG zu beschweren.

