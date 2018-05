Manuel Pretzl, CSU-Fraktionschef im Münchner Rathaus, klingt jedenfalls nicht so, als wenn bei dem Thema mit ihm zu spaßen wäre: "Für uns ist die Sachlage eindeutig", sagt er. "Der Eigentümer hat das Haus in einer konzentrierten Aktion plattgemacht, um die Behörde vor vollendete Tatsachen zu stellen. Was in Giesing passiert ist, darf sich nirgendwo in München wiederholen."