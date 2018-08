Ob kurz oder lang Die drei besten Frisuren für runde Gesichter

Um den Fokus vom runden Gesicht zu nehmen, eignet sich ein seitlicher Pony ideal. Denn der Style sorgt für Asymmetrie und kaschiert so das eher breite Gesicht. Der seitliche Pony sieht besonders lässig im "Messy Look" aus, wie ihn auch Taylor Swift (28, "repuation") trägt. Dazu einfach den Pony in länger werdenden Strähnen über die Stirn fallen lassen, herausfallende Haarsträhnen umspielen das Gesicht zusätzlich.