Auch zahlreiche Promis werden natürlich in diesem Jahr wieder auf die Münchner Theresienwiese pilgern. Beim Anstich wurden bereits Florian Silbereisen (38), Oli P. (41), Kai Pflaume (52), Sandy Meyer-Wölden (36), Barbara Meier (33) und Ralph Siegel (73) gesehen. Auch der Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) befindet sich derzeit in der bayerischen Landeshauptstadt und kündigte einen Besuch auf dem Oktoberfest an.