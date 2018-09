O'zapft is! Das Oktoberfest 2018 ist am Samstag traditionell von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (60) eröffnet worden. Der Andrang zum Wiesn-Anstich war groß - auch unter den Promis. Sänger und Moderator Florian Silbereisen (37) ließ sich zum Beispiel bereits die erste Maß schmecken, allerdings ohne seine Lebensgefährtin, Schlager-Queen Helene Fischer (34, "Atemlos durch die Nacht"). Wer feierte noch in München?