Nur wenige Wochen nach der Entbindung Bekommen Alec und Hilaria Baldwin bald Nachwuchs Nummer fünf?

Doch so ganz stimmt das nicht: Die 4-jährige Carmen Gabriela hat nämlich eigentlich schon eine Schwester, zumindest eine Halbschwester. Ireland (22) stammt aus der Ehe von Alec Baldwin und Kim Basinger (64): "Ireland ist so wundervoll und sie haben eine großartige Bindung zueinander", verriet Hilaria. Dennoch gehe es ihrer Tochter um eine kleine Schwester. Das sei es, was sie wirklich wolle.