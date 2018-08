Nur wenige Sekunden HBO zeigt erste Szene aus Staffel acht von "Game of Thrones"

Vorsicht, Spoiler!

Jon Schnee, gespielt von Kit Harington (31, "Brimstone") trifft auf Sansa Stark, die von Sophie Turner (22, "Josie") dargestellt wird. Die beiden liegen sich in den Armen. Zwar kursiert unter vielen Fans die Meinung, dass es sich um ein altes Treffen handeln soll, doch das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" besteht darauf, dass es sich um eine neue Szene in Winterfell handelt. In den wenigen neuen Sekunden schaut Sansa mit einem offenbar misstrauischen Blick über die Schulter von Jon. Was oder wen sie dort sieht, ist bisher nicht bekannt.