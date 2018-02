Nur wenige kannten den Schauspieler so Neue Doku über "Fast & Furious"-Star Paul Walker

Nur wenige Details bekannt

Es sei geplant, dass in der Dokumentation mit dem Namen "I Am Paul Walker" unter anderem auch einige seiner Kollegen und engsten Freunde zu Wort kommen sollen. Zwar gibt es bisher keine weiteren Details, damit dürften aber vor allem die Darsteller aus den "Fast & Furious"-Filmen gemeint sein - allen voran Vin Diesel (50, "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage"). Auch sonst gibt es bisher nicht viele Informationen. Weiter heißt es nur, dass man neben der Karriere Walkers auch sein philanthropisches Schaffen - wie beispielsweise seinen Einsatz für die Opfer der starken Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 - beleuchten will. Man wolle den Schauspieler so zeigen, wie ihn nur wenige kannten. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten folgen.