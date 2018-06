Nur noch Wiederholungen "Jerry Springer Show" nach 27 Jahren abgesetzt

Ein Urgestein der US-Fernsehgeschichte sieht seiner TV-Rente entgegen. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, wird "The Jerry Springer Show" nach 27 Jahren abgesetzt. Es seien in absehbarer Zeit keine neuen Folgen des Formates mehr geplant. Ganz aufgeben müssen Fans die Trash-Talkshow aber nicht. In Zukunft will der Sender CW zumindest alte Folgen wiederholen.