Nur noch wenige Wochen! Kit Harington: Jon Schnee heiratet im Sommer!

Die Schottin Leslie wuchs in Aberdeen auf, ihr Vater Seb Leslie besitzt in der Grafschaft Aberdeenshire laut "BBC.com" ein Schloss. Nachdem Harington und seine Liebste bereits angekündigt haben, eine Hochzeit im Stile von "Game of Thrones" abhalten zu wollen, klingt die neueste Meldung samt geplanter Location also durchaus plausibel. Auch wenn Hochzeiten in der HBO-Hitserie nicht unbedingt den besten Ruf genießen...