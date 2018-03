Neuer Pächter in der Rathauskantine

Wer den Bediensteten der Stadt künftig das Essen kredenzt, will das Personalreferat noch nicht verraten. Es soll sich um einen Münchner Systemgastronomen mit Kantinen-Erfahrung handeln. Die Ausschreibung läuft offiziell jedoch erst am Gründonnerstag aus. Erst dann will die Stadt den Sieger bekanntgeben.