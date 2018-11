Gelsenkirchen - An die Tage vor seinem ersten Länderspiel am 3. März 2010 in München gegen Argentinien dürfte sich Thomas Müller noch gut erinnern. Der mittlerweile 29-jährige Star des FC Bayern wurde damals von einem ganz Großen des Weltfußballs verjagt. Diego Maradona, die argentinische Legende, legte Müller nahe, das Pressepodium doch bitte zu verlassen. "Ich habe ihn nicht gekannt", erklärte Maradona. Der Argentinien-Trainer kehrte erst zurück, als Müller gegangen war. Unglaublich!