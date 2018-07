Nur Neymar noch dabei Glücklose Fußball-WM: Diese Weltstars sind schon ausgeschieden

Ähnlich wie Ronaldo erging es in Russland seinem Dauer-Rivalen Lionel Messi (31), ebenfalls fünffacher Weltfußballer. Der Ballkünstler vom FC Barcelona hatte zuletzt mit der argentinischen Nationalmannschaft wenig Glück. 2014 schnappte ihm das DFB-Team den Weltmeistertitel im Finale in Brasilien vor der Nase weg. Der Vizeweltmeister flog im Achtelfinale in Russland raus, gegen Frankreich. Immerhin konnte sich Messi 2008 als Olympiasieger mit Argentinien feiern lassen.