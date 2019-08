Nur eine Frage des Geldes? Zlatko bei "Promi Big Brother"? Das sagt Jürgen Milski dazu

Paukenschlag bei "Promi Big Brother": Zlatko Trpkovski (43) soll am kommenden Freitag in den TV-Knast einziehen. Der 43-Jährige gehörte zur allerersten "Big Brother"-Staffel im Jahr 2000 und schrieb damals TV-Geschichte. Gemeinsam mit seinem TV-Mitbewohner Jürgen Milski (55) erreichte er Kultstatus. Ihr gemeinsamer Song "Großer Bruder" wurde zum Megahit. Doch während Milski noch heute erfolgreich in der Öffentlichkeit steht, zog sich Zlatko nach dem Hype komplett zurück. Wagt er nach 19 Jahren nun wirklich sein TV-Comeback?