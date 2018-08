"Nur eine Frage der Zeit" Charlie Sheen deutet TV-Comeback an

"Ich habe eine Menge Zeug gelesen und mich mit einer Menge Leuten getroffen. Es ist also nur eine Frage der Zeit", erklärt der Schauspieler vielsagend. Die letzte Kino-Rolle ist zwar nicht so lange her - 2017 spielte er an der Seite von Whoopi Goldberg (62) in "9/11" - doch seine TV-Karriere ist seit dem Aus von "Two And A Half Men" und "Anger Management" mächtig ins Stocken geraten. Das könnte sich jetzt ändern.