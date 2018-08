Nur ein Jahr in München Sebastian Rudy vor Wechsel: Karriereknick FC Bayern?

Im Anschluss der Partie erteilte Kovac seinem Mittelfeldspieler gleich noch die Freigabe. "Ja, so ist die Absprache", sagte Kovac, falls sich der Nationalspieler mit einem anderen Verein einigen sollte. Sportdirektor Hasan Salihamidzic verriet bei "Sport1", dass er ein Gespräch von Rudy mit Schalkes Trainer Domenico Tedesco erlaubt habe und bestätigte damit das Geheimtreffen am Dienstag in München.