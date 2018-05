Nur ein bisschen aufgebläht? "Riverdale"-Star Lili Reinhart spricht über Schwangerschaftsgerüchte

"Riverdale"-Star Lili Reinhart (21) und Co-Star Cole Sprouse (25) sollen ein Kind erwarten? Dieses Gerücht hielt sich in den letzten Tagen zumindest ziemlich hartnäckig in den sozialen Medien, nachdem ein Foto aufgetaucht war, das die 21-Jährige mit vermeintlich verdächtigen Rundungen zeigt. Alles nur heiße Luft? Ja, sagt Reinhart und schickt gleich eine deutliche Ansage an alle Body-Shamer hinterher.