Grund: Beckenbauer hat die Grippe

Das Kaiser-Fest fand ohne den Kaiser statt. Warum? Die Fußball-Lichtgestalt, auf die zuletzt einige Schatten fielen, sollte eigentlich bei seinem 32. Karpfenessen teilnehmen. Davon ging auch seine Frau Heidi aus, die bereits um zehn Uhr morgens in Johannes Mitterers Kitzhof für die richtige Deko sorgte. Als zwei Stunden später schließlich Karpfen und Gäste eintrudelten, aber vom Kaiser immer noch keine Spur war, begründete sie sein Fernbleiben plötzlich so: "Der Franz hat leider eine Grippe und muss in Salzburg bleiben." Aha.