"Nur du und ich" Heidi Klum: Romantische Liebeserklärung auf dem Empire State Building

Nach dem Familien-Bootsausflug scheinen sich die beiden eine Auszeit zu zweit gegönnt zu haben - und das an einem ganz besonderen Ort. Auf dem Empire State Building in Manhattan, New York, haben sie Arm in Arm auf den Sonnenaufgang gewartet. Klum postete gleich mehrere Bilder und ein Video von dem romantischen Getaway hoch über der Stadt und schrieb dazu: "Nur du und ich".