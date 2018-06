Nur der Teamgeist führt zum Erfolg Thomas Helmer: WM-Vorrunde hat den Reiz für ihn verloren

Am morgigen Sonntag, den 17. Juni, startet endlich auch die deutsche Nationalmannschaft in die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Vor der bereits immens wichtigen Partie gegen den wohl stärksten Gruppengegner Mexiko (Anpfiff: 17 Uhr) hat sich der ehemalige Nationalspieler Thomas Helmer (53) hinsichtlich der Chancen geäußert, die er den Jungs von Bundestrainer Joachim "Jogi" Löw (58) einräumt. Und dabei auch gleich zugegeben, nicht der größte Fan der Gruppenphase zu sein.