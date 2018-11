Altstadt - Grau, trist, heruntergekommen: So finden viele Fahrgäste die Wände im U-Bahnhof Sendlinger Tor. Deshalb hat die Stadtrats-CSU vor einigen Monaten beantragt, für die Zeit des Bahnhofs-Umbaus diese Wände für Künstler aus der Street-Art-Szene freizugeben. Die CSU schwärmte in ihrem Antrag vom New Yorker Künstler Keith Haring, der mit seinen Werken in der dortigen U-Bahn in den 80er-Jahren berühmt wurde.