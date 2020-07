FC Bayern und Franzosen: Eine Erfolgsgeschichte

Französische Stars haben beim FC Bayern eine lange und erfolgreiche Geschichte. Jean-Pierre Papin war 1994 der erste, der den Sprung aus dem Nachbarland zum Rekordmeister wagte. Auf ihn folgten unter anderem Bixente Lizarazu und Willy Sagnol, die viele erfolgreiche Jahre in München verbrachten – und natürlich Franck Ribéry. Letzterer gewann in seinen zwölf Jahren an der Isar mehr Meistertitel als jeder andere Spieler vor ihm und stieg zur Vereinslegende auf.