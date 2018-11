Notiz an die Küche Die Queen reagiert ziemlich cool auf eine Schnecke im Salat

So sieht es also aus, wenn die Queen not amused ist? Hätte man sich schlimmer vorgestellt. Dem zuständigen Küchenpersonal dürfte trotzdem das Herz in die Hose gerutscht sein. Eine Notiz von der Queen ist übrigens keine Seltenheit in der Küche ihrer Majestät: Der Queen wird zu jedem Essen eine Art Feedback-Bogen gereicht, mit dem sie der Küche ausrichten lassen kann, wenn ihr etwas besonders geschmeckt hat oder eben nicht.