Notfall-App für den Heimweg Ein kostenloses Taxi oder sogar einen Schlafplatz

113 Wiesnbesucherinnen haben heuer bereits das Angebot am Security Point in Anspruch genommen (2017: 116) – meistens, weil sie ihre Gruppe verloren haben (59 Prozent). Dann helfen die Mitarbeiterinnen bei der Suche nach der Clique, dem Hotelnamen oder organisieren einen Schlafplatz und sicheren Heimweg. 15 Mädchen wurden vom Taxiunternehmen Isarfunk nach Hause gebracht, weil sie bestohlen wurden. Die Kosten übernimmt Isarfunk. Auch die Mitarbeiterinnen der Aktion, die bis weit nach Mitternacht arbeiten, können so sicher nach Hause.