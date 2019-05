JÉROME BOATENG, NOTE 3: Bekam mal wieder eine Chance in der Startelf, Mats Hummels war diesmal nur Ersatz. Sehr souverän in seinen Zweikämpfen, vom 96-Angriff aber auch kaum herausgefordert. Boatengs Distanzschuss parierte Torhüter Esser (37.). Nach seinem vermeintlichen Handspiel, das in Wahrheit keines war (angelegter Arm), gab es Elfmeter.