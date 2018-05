Historische Gaststätten, Bischof-Sailer-Platz und Stadttore im Fokus

Genau das erreichten Tom Rogler und sein Team schon am ersten Tag der Ausstellung. Am Samstag fanden bereits rund 400 Menschen aus verschiedenen Altersgruppen den Weg in die Ausstellung. "Ich finde es schön, wenn der Opa mit seinem Enkel herkommt und ihm Geschichten von früher erzählen kann."