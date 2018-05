Nordrhein-Westfalen Zwei Schulen nach Drohmails geschlossen

Wegen Drohmails: Polizei durchsucht Schulen

Nach einer Geldforderung am Montagmorgen hatte die Leitung der Gesamtschule entschieden, an beiden Schulen hitzefrei zu geben. Diese Begründung war gewählt worden, um alle Kinder sicher und zügig aus den Gebäuden zu bringen, ohne Panik und Hektik aufkommen zu lassen. Eine Durchsuchung ergab jedoch keine Hinweise etwa auf verdächtige Gegenstände. Am Montagnachmittag gingen Mails mit Drohungen an die Schule bei verschiedenen lokalen Medien ein. Zum Inhalt der Drohmails äußert sich die Polizei nicht.