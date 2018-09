Joachim H. Luger will zu neuen Ufern aufbrechen

Nun also der wohlverdiente Serientod des Papa Beimer. Er wurde im Frühjahr beschlossen, als Joachim H. Luger seinen Ausstieg verkündete. Schließlich habe er auch noch ein Leben: "Im Oktober werde ich 75 Jahre alt und da möchte ich noch einmal Neues wagen, einfach freier in meinen Möglichkeiten und Entscheidungen sein, mehr Theater spielen oder vielleicht auch in andere Rollenfiguren schlüpfen. Und ich möchte gern mehr Zeit für meine Frau, meine Kinder und Enkelkinder haben. Wenn ich zu neuen Ufern aufbreche, dann meine ich damit auch, dass ich meiner Segel-Leidenschaft mehr nachgehen kann."