Nord Nord Mord, To the Wonder, ... TV-Tipps am Montag

In "Nord Nord Mord - Sievers und die Frau im Zug" (ZDF) ermittelt Hauptkommissar Carl Sievers zum ersten Mal auf Sylt. Ben Affleck ist in "To the Wonder" (ONE) auf der Suche nach der Liebe. Später gerät ein Philosophie-Professor in "Mörderische Zweifel" (ZDF) unter Mordverdacht.