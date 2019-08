Nord Nord Mord, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Tango für Borowski

Klaus Borowski (Axel Milberg) soll den deutschen Jugendlichen Ralph Böttcher in Finnland zu einem laufenden Verfahren befragen. Der 17-jährige, ehemalige Junkie Böttcher (Florian Bartholomäi) lebt im Rahmen einer Resozialisierungsmaßnahme in einem finnischen Camp. Er soll Anni, ein Mädchen aus dem Nachbardorf, vergewaltigt und ermordet haben. Er bestreitet zwar die Tat, sitzt dafür nun aber in Untersuchungshaft in einem finnischen Gefängnis. Als Borowski und sein finnischer Kollege Mikko (Janne Hyytiäinen) den Jungen zusammen nach Helsinki überführen wollen, unterläuft ihnen ein folgenschwerer Fehler.