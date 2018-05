Nord Nord Mord, Spuren des Bösen, ... Krimi-Tipps am Dienstag

Der Tote in einer Luxusvilla beschäftigt Kommissar Clüver in "Nord Nord Mord" (ZDFneo). Psychologe Brock muss in "Spuren des Bösen" (3Sat) einem alten Schulfreund aus der Klemme helfen. Später legt sich "Tatort"-Ermittler Eisner (BR) mit einer Psychosekte an.