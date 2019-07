Nord Nord Mord, Spuren des Bösen, ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:25 Uhr, 3Sat, Lena Fauch - Gefährliches Schweigen

Die Pfarrerin Lena Fauch (Veronika Ferres) nimmt das Angebot von Kriminaloberrat Kuda an und wird Polizeiseelsorgerin in München. Die Tochter von Hauptkommissar Christian Fenn (Alexander Held) studiert in Amerika. Fenns Frau glaubt dennoch, Tochter Muriel in München gesehen zu haben. Als Muriels Exfreund Tim tot aufgefunden wird, wird Fenn mit dem Fall betraut. Fenn ist bekennender Christ und freut sich, in Lena Verstärkung im, wie er es nennt, "Kampf gegen Sodom und Gomorrha" zu bekommen. Er glaubt zu wissen, was Recht ist und was nicht und wer Strafe verdient hat.