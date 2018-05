noPAG Protest am Odeonsplatz: Grundgesetze für die CSU

Dann genügt schon drohende Gefahr, um Überwachung und polizeiliche Maßnahmen wie DNA-Tests und Online-Durchsuchungen einzuleiten. Ein konkreter Verdacht muss nicht mehr vorliegen. Allerdings muss die Polizei das in der Regel bei einem Richter beantragen, nur in Einzelfällen dürfen höhere Polizeibeamte entscheiden. Doch die Gegner des PAG, die sich in dem breiten Bündnis "noPAG" mit bayernweit 40 Parteien und Organisationen zusammengeschlossen haben, lassen sich nicht kleinreden. CSU-Innenminister Joachim Herrmann sah in "Lügenpropaganda" den Grund für den starken Zulauf der großen Demonstration Mitte Mai.