Bei der DFB-Elf seien nach einer tiefgreifenden Analyse Veränderungen nötig, sagte Bierhoff: "Es muss Einschnitte auf allen Ebenen geben." Diese müssten allerdings gut durchdacht sein. Unter Löw soll es einen Neustart geben. "Ich weiß, er wird alles hinterfragen, auch unseren Spielstil. Und dann stellt sich die Frage, welche Spieler wir brauchen. Gehen Sie davon aus, dass die Mannschaft ein neues Gesicht bekommen und zeigen wird", sagte Bierhoff: "Ich weiß, dass wir Kredit verspielt haben. Wir werden uns stellen und Veränderungen angehen."

Bierhoff über die Quartierwahl bei der Fußball-WM

Über die Quartierwahl der DFB-Elf in Russkand sagte er: "Wer glaubt, dass der Schuss von Julian Brandt am Pfosten und nicht im Tor gelandet ist, weil wir in einem "Vier Sterne plus"-Hotel gewohnt haben oder unser Bus dunkle Scheiben hat, der setzt die falschen Prioritäten."

