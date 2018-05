Dortmund - Es sind 26 geheimnisvolle Silhouetten, die da an der Glasfassade des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund hängen. Das Ratespiel, wer die 26 Schattenbilder sind, die Joachim Löw in seinen vorläufigen Kader für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) beruft, wird der Bundestrainer in Kürze beenden.