Nominiert für Teen Choice Award Herzogin Meghan: Das hat vor ihr noch kein Royal geschafft

Herzogin Meghan (36) wird nicht erst seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) als Stilikone gefeiert. Bereits seit den ersten Berichten über die Beziehung der einstigen Schauspielerin mit dem britischen Royal wurde der Style der gebürtigen US-Amerikanerin unter die Lupe genommen und bejubelt. Was sie trägt, wollen alle haben - ihre Outfits sind in Kürze ausverkauft. Auch unter den Teenagern dieser Welt macht sie damit offenbar Eindruck: Sie wurde in der Kategorie "Choice Style Icon" für einen Teen Choice Award 2018 nominiert. Das schaffte vor ihr noch kein Royal.