Nötigung, Drogenkäufe und Diebstähle Die schwarzen Schafe unter Ansbachs Polizisten

Von einem grundsätzlichen Problem in der Ansbacher Dienststelle will die Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken nichts wissen. Die Parallelität der laufenden Verfahren sei ein zeitlicher Zufall: "Alle Unterlagen belegen, dass die Direktion in Ansbach nicht mehr oder weniger Probleme mit schwarzen Schafen hat als andere Dienststellen."