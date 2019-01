Die SPD haben Sie noch nicht erwähnt. Mögen Sie die?

Mir tun die ja so leid. Sie verwandeln sich in eine homöopathische Essenz. Die Natascha Kohnen hat mit ihrer Anstandskampagne gezeigt, dass man im politisch aufgeheizten Klima mit Anstand nicht mehr weit kommt. Sie war vielleicht auch ein bisschen zu unterspannt. Sie geht beim Reden immer eine Oktave tiefer in so einen sozialpädagogischen Ton, wo man meint, jetzt wirft sie gleich einen Tennisball und alle dürfen ihre Namen sagen.

Existiert die SPD noch?

Wenn ich intuitiv meine Gedanken laufen lasse über die bayerische Politik, muss ich mich anstrengen, dass ich die SPD nicht vergesse. Das tut mir so leid. Ich möchte das hiermit in das Diktiergerät reinsagen: Es tut mir so leid um euch, SPD! Ich werde euch erwähnen. Wie die bayerische Frauen-Quote. Zehn Prozent SPD in der Rede, das langt dann.

Schafroth über Entwicklungsverzögerung auf dem Land

Haben die Grünen die SPD ersetzt?

Das ist eine Trendfrage. Sehr viele Menschen treffen eine politische Entscheidung gefühlig. Die Grünen haben es geschafft, sich im richtigen Trend zu positionieren, – gerade in München, wo man Hybridgeländewagen fährt und Grün wählt gegen das schlechte Gewissen. Wie meine Mutter in den 90ern in den Bio-Markt ist, da wurde sie schief angeschaut. Da haben sich die Leute gedacht, "jetzt kocht sie wieder Grünkernkücherl". Jetzt ist Bio ein Lifestyle einer bestimmten Schicht.

Das Gefälle Stadt-Land ist Thema in Ihrem Programm "Faszination Bayern". Ist es das, was die Gesellschaft spaltet?

Total. Am Land bestätigt man sich eher konservativer Haltungen. Den Begriff Asylanten sagen bei mir am Dorf viele selbstverständlich. Da merkt man, dass eine Entwicklungsverzögerung vorhanden ist. Und dann kommen die ins linksorientierte München, wo sofort jemand sagt, das Wort ist so und so konnotiert. Dabei sind die meisten Münchner selbst irgendwo vom Land nach München gezogen.

Ist Münchner Stadtpolitik ein Thema, in dem Sie drin sind?

Ich schaffe mir gerade in sehr viel Recherchearbeit einiges drauf. Aber man muss nicht unbedingt Figuren aus der Politik nehmen. Wenn man sich den Mietmarkt anschaut und was Herr Söder mit den GBW-Wohnungen fabriziert hat. Das sind die Punkte, wo der Staat soziales Bewusstsein zeigen kann. Dass sich ein Normalverdiener München nicht mehr leisten kann, ist ein Unding. Und ich wundere mich, dass das so zäh vorangeht. Aber ich appelliere auch an die Einzelnen, die in München Vermieter sind. Man muss nicht immer alles bis zum Anschlag ausreizen, das ist eine absolute Unart. Ich habe die letzten zehn Jahre in München Vermieter gehabt, die immer gesagt haben, wir erhöhen die Miete nicht. In meiner jetzigen Wohnung könnte meine Vermieterin locker das Doppelte haben. Die schafft übrigens bei der SPD. Die hat keine Lust, dass nur Rechtsanwälte und Unternehmensberater in München kreuchen und fleuchen. Solche Vermieter gibt’s aber zu wenige. Der Effizienzgedanke, der Leistungsgedanke, da ist München ganz vorne mit dabei. Da könnte man sich einfach mal ein bisschen entspannen.

Schafroth als Transgender Mama Bavaria?

Welche Themen treiben Sie sonst noch um?

Was mich sehr verärgert, war der Umgang der CSU mit den Protesten zum Polizeiaufgabengesetz. Mit was für einer Arroganz die CSU über 30 000 Leute drüberbügelt, das ist eine Entfremdung der Politik. Da könnte man nochmal drüber nachdenken und sagen: Okay, vielleicht wägen wir Sicherheit und Freiheit nicht richtig gegeneinander ab. Generell hat die CSU in der Flüchtlingsfrage Stil verloren mit ihrer verbalen Zündelei. Jetzt ist Süßlichkeit angesagt – das ist eine durchschaubare Rolle. Am Ende wundert man sich, dass die Leute das Vertrauen in die Politik verlieren.

Was für eine Rolle wollen Sie auf dem Nockherberg spielen?

Das Lustigste wäre, wenn ich als Mama Bavaria komme, als Transgender Mama Bavaria. Da will ich sehen, wie der Söder schaut. Der schaut eh immer so witzig beim Nockherberg, als wenn ihm was wehtut.

Gibt’s von Paulaner Vorgaben?

Das Paulaner-Logo wollen’s scho gerne im Bild haben. Na, absolute Freiheit. Das ist ein ganz toller Arbeitszustand. Dass es überhaupt so eine Institution gibt, dass man als Komödiant auf eine Bühne geht und den Leuten, die das Sagen haben, das ins Gesicht sagen kann, ist so ein großes Gut. Es gibt Länder, da wäre ich nach der Rede in Einzelhaft.

