Noch vor den Kongresswahlen Gefahr für Donald Trump? Stormy Daniels kündigt Buch für Oktober an

Ein neues Buch könnte neuen Ärger für Donald Trump (72, "Gib niemals auf!") bringen, auch wenn die Geschichte darin schon ziemlich breitgetreten wurde. Der Ex-Pornostar Stormy Daniels (39) kündigte in einem TV-Interview mit dem US-Sender "ABC" an, am 2. Oktober ein Buch mit dem Titel "Full Disclosure" (dt. Titel: "In aller Offenheit: Eine Frau gegen Trump") auf den Markt bringen zu wollen - gerade einmal fünf Wochen vor den für Trump so wichtigen Kongresswahlen.