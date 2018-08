Noch vor dem Staffelstart "Promi Big Brother": Der erste Bewohner ist schon geflohen!

So schnell hat noch nie eine der "Berühmtheiten" der TV-Show "Promi Big Brother" das Handtuch geworfen. Noch vor dem Startschuss der neuen Staffel am 17. August (ab 20:15 Uhr in Sat.1) hielt es ein Teilnehmer offenbar nicht mehr im Fernseh-Container aus. In der Nacht zum Freitag habe der Auszug bereits stattgefunden, wie der Sender nun selbst mitteilte. Für wen "Deutschlands härteste Herberge" letztendlich zu hart war, das ist jedoch noch nicht bekannt.