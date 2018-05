Schrecksekunde für Barbara Meier

Ganz ohne Schock-Momente kommt die diesjährige Staffel von "Let's Dance" offenbar nicht aus. In der zehnten Show strauchelte Barbara Meiers Tanzpartner. Ein Fauxpas, den ihr die Jury aber nicht negativ ankreidete. Denn alle der Juroren waren sich einig: Es war nicht die Schuld des Models. Meier wandte sich kurz nach dem Patzer via Instagram an ihre Fans: "Was für ein Schreck!! Wir sind nach dem Sturz noch etwas durcheinander, aber es geht uns gut. Das einzige: Wir hätten euch die Tänze natürlich gern so gezeigt, wie wir sie geprobt hatten. Sergiu ist der beste Tanzpartner, den ich mir wünschen kann."