Noch-Trainer des FC Bayern Bericht über Wut-Rede: Kovac sprach schon von Rauswurf

Wie die "Bild" berichtet, soll Trainer Niko Kovac bei der Team-Sitzung am Tag nach dem Spiel in der Kabine bereits vom eigenen möglichen Rauswurf gesprochen haben. Bevor er jedoch "vielleicht bald weg" sei, wolle er dem Bericht nach allerdings "noch etwas machen". Genaueres dazu ist jedoch noch nicht bekannt. Fest steht: Sogar die eigenen Spieler sollen nicht gewusst haben, was Kovac mit dieser Aussage meinte.