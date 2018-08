Noch sechs Kandidaten im Haus "Promi Big Brother": Jetzt hat es auch Cora Schumacher erwischt

Alphonso eckt an

Was ist nur mit Alphonso Williams (56) los? Der "DSDS"-Sieger galt bisher als eine Art Gute-Laune-Onkel unter den Bewohnern, doch die Zeit im Haus scheint ihm so langsam aufs Gemüt zu schlagen. Als beleidigte Leberwurst verbrachte er den Rest der Nacht alleine am Lagerfeuer, nachdem er sich in der Montagsfolge mit Umut Kekilli (34) gestritten hatte. Der Ex-Fußballer hielt es für "doch eher uncool und respektlos", dass Alphonso ihn ständig mit einem falschen Namen angesprochen hatte. Das verriet Umut nach seinem Auszug der Nachrichtenagentur spot on news.