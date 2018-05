Noch nicht in Deutschland YouTube macht jetzt Spotify und Apple Music Konkurrenz

Auch Google will mit seiner Tochtergesellschaft YouTube ein Stück vom großen Streaming-Kuchen abhaben und hat seinen neuen Dienst YouTube Music angekündigt. Dieser soll bereits am 22. Mai in den USA, Australien, Neuseeland, Mexiko und Südkorea an den Start gehen. Auch in Deutschland soll der Service bald erhältlich sein, ein genauer Termin steht hier allerdings noch nicht fest.