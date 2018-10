Noch mehr bekannte Gesichter Neuzugang bei "The Conners": Auch Justin Long ist dabei!

Long wird somit an der Seite von Johnny Galecki, Juliette Lewis, John Goodman, Laurie Metcalf, Lecy Goranson, Michael Fishman und Emma Kenney zu sehen sein, die alle bereits für das Spin-off bestätigt sind. Die erste Folge läuft in den USA am 16. Oktober und heißt "Keep on Truckin". Die Neuauflage von "Roseanne" war abgesetzt worden, nachdem Hauptdarstellerin Roseanne Barr mit einem rassistischen Tweet für Empörung gesorgt hatte und die Show verlassen musste. Danach hatte ABC angekündigt, als Spin-off eine komplett neue Serie namens "The Conners" zu produzieren.