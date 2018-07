Gegen City waren Robben und Ribéry die auffälligsten Bayern-Spieler. Zum Genießen: Robbens Tor zum 2:0 per Chip, Ribéry hatte die perfekte Vorlage geliefert. "Wir kennen uns jetzt schon lange", sagte der Franzose, der in ungewohnter Rolle im zentralen Mittelfeld eingesetzt wurde. "Das ist einfach." Zumindest dann, wenn man über so viel Talent wie Robben und Ribéry verfügt.