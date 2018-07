Demnach werden in Bayern etwa 2.000 Blutspenden jeden Tag benötigt, die das BRK vor allem an bayerische Kliniken verteilt. Weil das Wetter in der ersten Julihälfte durchwachsen war, sei die tägliche Mindestzahl in dieser Zeit immer erreicht worden. "Jetzt sind wir allerdings unter Plan", betonte Kohl. Von einem Engpass wollte er aber nicht sprechen.