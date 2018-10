Noch in diesem Jahr "Alles was zählt": Diese Stars kommen zurück

Bela Klentze (30) und Francisco Medina (41) kehren laut RTL zurück zu "Alles was zählt". Noch in diesem Jahr werden die Schauspieler wieder in der Serie zu sehen sein. Für Francisco Medina ist es bereits der vierte Wiedereinstieg bei "Alles was zählt": Für ihn sei es "spannend, mehrere Monate im Jahr hier zu drehen. Diesmal weiß ich aber zum ersten Mal nicht, was mich und meine Rolle Maximilian ab Ende Oktober erwartet", erklärt er im Interview zu seiner Rückkehr.